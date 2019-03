Silgar e a illa da Toxa, entre as zonas máis exclusivas para vivir en Galicia

Ata 2.500 euros por metro cadrado págase por unha vivenda no paseo de Silgar ou na illa da Toxa. É, aproximadamente, o dobre do que custa como media un piso na cidade de Pontevedra. Ambas as zonas de Sanxenxo e O Grove están entre as áreas máis exclusivas de Galicia e, sen dúbida, están ao alcance de moi poucos.

Un informe sobre o mercado inmobiliario en Galicia, elaborado por Engel & Völkers, reflicte que só dous barrios de Vigo e A Coruña, a praza de Compostela e a zona do Ensanche respectivamente -ambas as por encima dos 3.000 euros por metro cadrado-, son máis caros que estes dous enclaves pontevedreses.

O perfil do comprador que busca adquirir unha propiedade en Silgar ou A Toxa é, segundo este estudo, o dunha persoa que busca unha vivenda como segunda residencia ou como investimento, na súa maioría parellas a partir dos 45 anos cun nivel económico medio alto.

Pola súa banda, o prezo medio das vivendas na cidade de Pontevedra sitúase nuns 1.275 euros por metro cadrado e as propiedades máis demandadas son os pisos de dous a tres dormitorios, con dous baños, praza de garaxe, rocho e ben situados. O custo destas vivendas oscila entre os 150.000 e os 250.000 euros.

O informe engade que a mellora da economía nunha contorna de baixos tipos de interese propiciou primeiro a escalada alcista das grandes cidades españolas para dar paso posteriormente a outras medianas como Vigo, A Coruña ou Pontevedra.

O mercado inmobiliario galego comezou a súa recuperación en 2017 cun crecemento de prezos e transaccións que foi progresivo durante todo o ano pasado e que o sector espera continúe en 2019 impulsado por unha crecente demanda.