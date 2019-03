O PSOE denuncia a demora da dragaxe do Lérez e urxe medidas á Xunta e o Concello

O grupo municipal do PSOE de Pontevedra denuncia o atraso no proxecto de dragaxe do río Lérez, unha demanda histórica da cidade e do Club Naval para a que segue sen haber data de resolución, e urxe ao Concello de Pontevedra e á Xunta de Galicia un compromiso para a súa execución.

O voceiro socialista e candidato á Alcaldía, Tino Fernández, e os concelleiros Iván Puentes e Paloma Castro mantiveron unha reunión co presidente do Club Naval, Carlos Paz, e outros membros da súa directiva. No encontro, puideron coñecer os detalles da situación actual asociada á falta da dragaxe.

Segundo lles trasladou a directiva do Club Naval, a acumulación de lodos entre a desembocadura do río Lérez e a entrada da ría de Pontevedra converteuse nun enorme problema para o club, ata o punto de que, nestes intres, xa teñen un pantalán totalmente inutilizado pola falta de calado e outro atópase en parte ameazado, unha zona de difícil utilización. Un pantalán inutilizado supón menos amarres e unha perda de posibilidades, segundo denuncian desde o club.

A directiva lembroulle aos socialistas que levan moito tempo agardando a que Portos de Galicia tome a decisión de iniciar a dragaxe da ría e agora a situación é xa "insostible". Á vista desta situación, Tino Fernández insiste en que "debe resolverse dun xeito perentorio".

Fernández urxe un compromiso a nivel municipal e autonómico para que se fixe unha data de inicio das obras e denuncia que o PP incumpriu todos os prazos e promesas. "Leva moitos anos de atraso", insiste.

Carlos Paz trasladou a Tino Fernández que o Club Naval paga un IBI de máis de 8.000 euros anuais e ambos coincidiron, segundo destaca o PSOE nun comunicado, en que se debería impulsar a sinatura dun convenio de colaboración co Concello ara aliviar esta elevada presión tributaria.

Así, o voceiro socialistas indica que o Concello emprega de xeito gratuíto amarres do Club Naval para Protección Civil e para os Bombeiros, polo que "semella preceptiva unha compensación pola vía dun convenio.