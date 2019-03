O Gafos xa ten novas pontellas e pasarelas en Tomeza e no Mar da Presa

Nova pasarela no paseo do Gafos © Concello de Pontevedra

Dúas pontellas no tramo de Tomeza e unha terceira no Mar da Presa, onde tamén se colocou unha nova pasarela. Todo, cun investimento de 6.000 euros. Son as primeiras actuacións de mellora que o Concello fai no paseo dos Gafos, tanto no seu tramo urbano como rural.

Os traballos de colocación destas estruturas, todas elas de madeira, está practicamente rematada, segundo informa o goberno municipal. Son elementos que tiveron que substituírse porque estaban deteriorados polo paso do tempo.

A incorporación dunha nova parcela no tramo urbano do Gafos con fachada a María Victoria Moreno tamén vai sobre os prazos previstos, aínda que esta semana a empresa non puido traballar polo mal tempo.

A parcela ten unha superficie de 380 metros cadrados e foi rozada hai unhas semanas para retirar toda a maleza e tamén as árbores que se atopaban en mal estado ou eran perigosas.

Nestes días retirouse o peche de bloques que tapiaba a súa vista cara María Victoria Moreno e fixeron labores de silvicultura.

A proposta de mellora paisaxística desta parcela, na que se investirán 47.000 euros, é a creación de dous noiros para salvar a altura ao respecto da rúa, e plantar freixos, sabugueiros, arbustivas e plantas con flor. Nos laterais colocarase hedra para tapizar. No centro da parcela, instalarase unha gran escaleira central con pranchas de granito e bancos.

A terceira das intervencións de mellora é a substitución das escaleiras de Ponte Boleira, ao carón da ponte da avenida de Vigo. Este luns comezarase coa retirada deste elemento. O orzamento da nova peza é de 17.000 euros.