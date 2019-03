Dá positivo dúas veces, primeiro en Pontevedra e despois en Barro, tras fuxir ebrio da Garda Civil

Por segundo día consecutivo a Garda Civil interceptou dúas veces nun curto espazo de tempo a unha persoa que conducía baixo os efectos do alcol. Nesta ocasión, trátase dun home de 45 anos, veciño do Grove, que cuadriplicaba a taxa máxima que marca a lei.

Segundo fontes do instituto armado, os axentes sorprenderon a este home nas inmediacións da cidade de Pontevedra. Foi á primeira hora deste domingo. Tras facer o control, arroxou un resultado positivo de 0.94 mg/l de alcol en aire.

Mentres esperaba a que outro condutor puidese facerse cargo do coche, o home desatendeu as indicacións da Garda Civil, arrancou o coche e marchou do lugar.

Unha patrulla seguiuno ao momento e puido interceptalo quilómetros despois, xa na zona de Curro, no termo municipal de Barro. Alí, deu o segundo resultado positivo por alcoholemia. Neste caso, de 0.83 mg/l.

Agora, este irresponsable condutor enfróntase a un delito continuado contra a seguridade viaria, castigado con penas de prisión de tres a seis meses e, en calquera caso, coa de privación do dereito para conducir vehículos a motor e ciclomotores entre un e catro anos.

Estas penas, segundo a Garda Civil, poden verse agravadas aínda máis pola súa reiterada conduta contraria á seguridade viaria.