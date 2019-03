Pontevedra ten pendente de cobro 32 millóns en taxas e impostos que os cidadáns non pagaron

Pontevedra logrou recadar, a través da denominada vía executiva, un total de 3.986.427 euros durante o pasado ano 2018. Así se recolle no informe anual da empresa Recyges, encargada de reclamar a falta de pagamentos en nome do Concello aos seus contribuíntes. As débedas tramitadas no pasado exercicio, con todo, rozaron os 7 millóns.

Con estes datos, o informe reflicte que os pontevedreses ao 21 de decembro de 2018 deben ás arcas municipais, en recibos de impostos e taxas que non abonaron voluntariamente, 32 millóns de euros. Son tres millóns máis que a finais de 2017.

Como é habitual, a maior parte das débedas recuperadas son as máis recentes. Dos 27.496 recibos e liquidacións impagados, ata dous terzos eran dos anos 2017 e 2018. Pero tamén se cobraron 8.819 euros que, sumados os intereses de demora, corresponden a 126 falta de pagamentos que se xeraron entre os anos 2000 e 2005.

O IBI, o imposto que grava as propiedades inmobiliarias, volve ser un ano máis o que xera máis falta de pagamentos e, como consecuencia, tamén máis ingresos pola vía executiva. Así chegaron 1.514.851 euros, un 38% do total das débedas saldadas no último ano.

Outros 669.474 euros corresponden a falta de pagamentos dos recibos de auga e lixo, 471.767 euros á viñeta dos vehículos, 572.920 euros a recargas e intereses varios, 241.151 euros polo imposto de actividades económicas, 205.190 euros a multas de tráfico, 161.317 euros polo imposto de plusvalía e 111.872 euros polo imposto de construcións e obras.

O informe recolle ademais outros ingresos por débedas relacionadas con veladores (18.963 euros), o IVE (18.886 euros), vaos (21.854 euros), as cotas de urbanizacións (9.516 euros), canons (21.804 euros), valos publicitarios (24.666 euros), postos en feiras e mercados (20.819 euros) ou servizos de extinción de incendios (50.862 euros).

EMBARGOS DE CONTAS E BENS

Ao non afrontarse estas débedas de maneira voluntaria, Pontevedra logrou recadar uns 673.202 euros tras decretarse o embargo de 5.029 contas bancarias. Este trámite levantouse nun prazo de apenas vinte días para 131.639 euros, despois de que os morosos pagasen o diñeiro debido ou se xustificase que eran cantidades inembargables, segundo a lei vixente.

Ademais, embargouse o soldo de contribuíntes que non pagaron -aínda que na maior parte dos casos non foi posible por non estar a traballar xa, cobrar menos da cantidade embargable ou ter xa embargo sobre este salario-, deuse orde para embargar 16 vehículos e expedíronse outras 12 ordes de captura para coches.

No caso dos inmobles, notificáronse as dilixencias de embargo a 42 persoas e presentáronse 12 anotacións preventivas no Rexistro da Propiedade de Pontevedra; mentres que 1.135 contribuíntes viron embargadas as súas devolucións de Facenda por valor de 291.165 euros. Outros 185.711 euros cobráronse a través de concursos de acredores.