Ano e medio de cárcere para unha muller que agrediu un policía local de Poio

Unha veciña de Combarro aceptou ser condenada a un ano e medio de prisión por agredir, en outubro de 2017, un axente da Policía Local de Poio ao tentar pasar co seu coche por unha zona que estaba cortada ao tráfico pola celebración dunha proba deportiva.

Tras o acordo alcanzado, a acusada terá que pagar ademais case 2.200 euros entre a multa e a indemnización ao axente ferido.

A muller, o día dos feitos, chegou á rúa Francisco Regalado para tentar acceder ao seu domicilio pero non puido facelo polo paso da III Carreira Popular de Combarro.

A pesar diso, retirou os valos que sinalizaban a zona e tentou acceder co seu vehículo mentres os participantes atopábanse realizando a proba deportiva.

Un axente, que se atopaba regulando a seguridade da proba, informoulle que non podía acceder á súa casa nese momento, pero a muller non atendeu a razóns. Tentou pasar golpeando ao axente nas pernas, causoulle lesións e continuou a súa marcha golpeándoo de novo, ata que o policía logrou quitarlle as chaves do contacto a través do portelo.

O axente sufriu un traumatismo no terzo superior de ambas as pernas e unha escordadura dorsolumbar, feridas polas que recibiu atención sanitaria.

A Fiscalía solicitaba inicialmente catro anos de prisión para a muller por un delito de atentado e lesións e que se lle retirase o carné de conducir durante ano e medio.