Cerdedo-Cotobade activa un punto limpo móbil que percorrerá todas as parroquias

Favorecer a reciclaxe dos residuos que non van aos contedores xenéricos. É o obxectivo co que o Concello de Cerdedo-Cotobade acaba de activar un punto limpo móbil, que percorrerá todas as parroquias do municipio aforrando aos veciños o desprazamento ás instalacións fixas que hai en Cerdedo.

Este proxecto, que está subvencionado polo Ministerio de Medio Ambiente e a Oficina Española do Cambio Climático, xurde de necesidade de seguir fomentando a reciclaxe de lixo ante a elevada extensión do municipio e a existencia dun único punto limpo fixo.

O novo servizo vén de poñerse en marcha no núcleo da Chan, na parroquia de Carballedo, onde permanecerá por espazo de entre 15 e 20 días para que os veciños desta zona dispoñan de tempo para depositar este tipo de residuos antes de trasladarse a outro lugar.

Esta novidosa caseta, moi cómoda para os cidadáns, emprazarase sempre en lugares públicos, visibles e de paso dos veciños e os mesmos serán anunciados previamente.

O punto limpo móbil dispón de distintas bocas para depositar residuos como vidro, aparatos eléctricos e electrónicos, teléfonos móbiles, pequenos electrodomésticos ou materiais considerados perigosos como lámpadas, medicamentos sólidos caducados, pilas, baterías, aerosois, tubos fluorescentes, pinturas, vernices ou aceites vexetais de uso doméstico.

Non se admitirán voluminosos como mobles, colchóns ou enxovais vellos, xa que o Concello xa dispón para eles dun servizo gratuíto de recollida, sempre que se curse unha solicitude previa nas dependencias municipais.