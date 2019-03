Persoal da delegación da Xunta de Galicia conmemora o '8 de marzo, 365 días pola igualdade'

'8 de marzo, 365 días pola igualdade' é o lema utilizado pola Xunta de Galicia para conmemorar o Día Internacional da Muller. Este venres, persoal da delegación territorial da administración autonómica concentrábase nas proximidades ao edificio de Campolongo.

Ana Ortiz, secretaria territorial da Xunta destacaba o compromiso da administración autonómica en seguir traballando para que a igualdade entre mulleres e homes sexa real e efectiva en todos os ámbitos e na loita pola erradicación de todas as formas de violencia sobre a muller.

Desde a administración autonómica avógase por un cambio cultural e de valores que modifique as actitudes e que se busque conciliar a vida persoal, familiar e laboral e a corresponsabilidade no ámbito doméstico e familiar. Neste sentido, Ana Ortiz centrouse na desigual repartición das responsabilidades familiares e das tarefas do fogar, que evitou a participación, a permanencia e a promoción das mulleres na esfera laboral.

Fixo tamén un chamamento á loita para terminar co "teito de cristal", ao entender que se trata dunha segregación horizontal no mercado de traballo. Desde a Xunta apostan por un consenso institucional, político e social para mostrar o compromiso das institucións coa sociedade para avanzar ata lograr a igualdade.