As obras das estradas provinciais en Campelo comezarán en maio

Campelo, Poio © PontevedraViva

A Xunta de Goberno da Deputación de Pontevedra aprobou este xoves a adxudicación das obras da vía que une Portosanto e a praza da Granxa (EP-0601) e da rúa de baixada á lonxa (EP-0602), no termo municipal de Poio.

O deputado de Mobilidade Uxío Benítez explicou que as máquinas poderán comezar a traballar de xeito inminente, xa no mes de maio coa chegada do bo tempo, unha vez se asinen formalmente os contratos e se presente a acta de replantexamento -para o que oficialmente hai dous meses de prazo-.

Segundo apuntou o nacionalista, a unión temporal de empresas (UTE) formada por Movimiento de Áridos y Construcciones Arousa SL e Arines Obras y Proyectos SL será a responsable da obra principal.

Para estas obras presentáronse 14 empresas e excluíronse dúas por ofertar baixas temerarias. Finalmente o orzamento de adxudicación é de 1,3 millóns de euros.

No caso das obras da rúa de baixada á lonxa, que inclúen a estabilización do muro de contención da estrada e continuación do paseo litoral de Campelo realizará as obras a construtora Construcciones Castro Figueiro SLU, cun orzamento final de 412.544 euros.

Presentáronse oito empresas e tres excluíronse por presentar ofertas inviables.