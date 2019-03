A Sardiña xa descansa en paz en Marín

Enterro da Sardiña en Marín © Diego Torrado

Desde as 17.00 horas, decenas de persoas achegábanse este mércores de Cinza pola Casa Mortuoria situada no antigo local do Ateneo Santa Cecilia, a institución que organiza desde 1976 este acto festivo con especial protagonismo no Entroido de Marín, o Enterro da Sardiña. Unha cita que fixo fronte ao mal tempo co humor característico destas datas.

O velorio estaba situado no Palco da Música na Alameda e a partir das 20.00 horas, a comitiva iniciaba o percorrido desde a rúa Jaime Janer ata a Praza do Reloxo. Os prantos e a dor facíanse patentes ao paso do féretro nunha marcha que finalizaba depositando os restos mortuorios da singular sardiña.

Por outra banda, o goberno local de Marín aínda non estableceu a data na que se celebrará o gran desfile do Entroido, que tivo que aprazarse tanto o domingo como este mércores por motivos meteorolóxicos.