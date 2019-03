VÍDEO.- Avistan un raposo cruzando a ponte do Burgo

Vídeo captado por Rafa Saenz-Diez Callejo ás 05.00 horas do 4 de marzo de 2019

O mozo pontevedrés Rafa Saenz-Dez quedaba sorprendido ás 05.00 horas da madrugada deste luns ao cruzarse cun exemplar de raposo que percorría a ponte do Burgo en dirección á avenida de Uruguai.

Este mozo amante dos animais logrou captar a imaxe co seu móbil e gravar o vídeo da carreira do animal. Nas últimas semanas víronse varios exemplares destes mamíferos en diversos puntos da cidade.

Desde hai anos, a antiga Finca do Teucro converteuse nun espazo no que se refuxian cando visitan a cidade en busca de alimento. En cidades como Londres ou Bristol detectáronse colonias en distintos puntos desde 1930 e é frecuente a súa presenza nas urbes do Reino Unido.

Estes animais son omnívoros e adáptanse ao espazo onde residen. As ratas e pombas son dous dos principais elementos da súa dieta.