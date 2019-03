Ábrese o prazo de inscrición para participar nos campamentos de 'Depo Aventura A Lanzada'

O prazo de inscrición para participar nos campamentos do Centro de Vacacións da Lanzada, organizados pola Deputación de Pontevedra, ábrese este luns 4 de marzo e finalizará o 26 de leste mesmo mes.

Nesta edición contarase con 11 quendas que comezarán o 23 de xuño e finalizará o 7 de setembro. A través deste programa búscase que os escolares participantes obteñan habilidades sociais e coñezan espazos de interese nun espazo natural. Cada quenda é de sete días de duración.

' Depo Aventura A Lanzada' vai dirixido a menores con idades comprendidas entre os 8 e os 13 anos, nacidos entre 2006 e 2011. Neste 2019 poderanse apuntar ata 2.200 escolares, que contarán con actividades de tipo lúdico, cultural, formativo e tamén deportivo. 315 das prazas son gratuítas para as familias que se atopen en situación de risco de exclusión social. O resto de matrículas teñen un custo de 100 euros ou de 80 en casos de familias numerosas.

As solicitudes deberán presentarse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario da sede electrónica da Deputación de Pontevedra. As persoas interesadas nas prazas subvencionadas poderán solicitalas a través dos servizos sociais do seu concello.

Unha vez que se peche o prazo de inscrición realizarase un sorteo para outorgar as 200 prazas dispoñibles en cada unha das 11 sesións.