O asfaltado da rúa Padre Gaite será na xornada festiva do mércores

Sinalizacións ante o asfaltado da rúa Padre Gaite © Policía Local de Pontevedra Sinalización xeral con motivo do asfaltado de Padre Gaite © Policía Local de Pontevedra Vías pechadas polo asfaltado de Padre Gaite © Policía Local de Pontevedra

A reforma da rúa Cruz Vermella e de toda a contorna remata esta semana co asfaltado de Padre Gaite. O goberno local anuncia que se completou a actuación nas beirarrúas e a mellora do asfalto ampliarase ás cabeceiras de Fernando Olmedo e de Perfecto Feijoo.

Estes traballos de mellora do firme acometeranse o vindeiro mércores 6, día festivo local, entre as 08.30 e as 20.00 horas.

A Policía Local ten previsto que se estableza un sistema de circulación de tráfico restrinxido. Desta forma, os axentes só permitirán a entrada e saída aos garaxes da zona, que sempre se terá que realizar baixo a supervisión dos operarios da obra.

O acceso e saída de garaxes farase polas seguintes rúas:

- De Padre Gaite, pola avenida de Bos Aires.

- De Fernando Olmedo, será por Casimiro Gómez.

- De Perfecto Feijoo, pola praza de Barcelos.

No caso de que durante esa xornada, a empresa non consiga finalizar estas obras, os traballos continuarán o 7 de marzo no entroncamento coa rúa Fernando Olmedo. Neste suposto, quedaría pechada ao tráfico entre as 09.30 e as 13.30 horas. Igual que na xornada anterior, o acceso aos garaxes e a actividade de carga e descarga realizarase desde Casimiro Gómez.

Esta obra inclúese como unha das melloras dentro do proxecto de remodelación de Cruz Vermella, do mesmo xeito que a reforma da praza da Castaña, cun custo de 93.229 e 61.229 euros respectivamente.

A empresa que realiza as obras en Cruz Vermella é Covsa por un importe de 1.186.284 euros.