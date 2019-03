Ponte Caldelas presume de estrear "a mellor fonte luminosa de Galicia" na nova praza de España

A nova fonte luminosa na reformada praza de España en Ponte Caldelas é para o alcalde do municipio, Andrés Díaz, a mellor de Galicia. Así o afirmaba na inauguración deste sábado á que asistiron centos de veciños.

O acto contou coa interpretación do tema ' Naceu unha estrela', composto por Andrés Lorenzo e interpretado por 200 gaitas pertencentes a Os Coribantes de Buchabade, Os Catro Ventos, Son da Pedra e Aires de Cobres. Ademais interpretáronse os acordes do coñecido tema 'We will rock you', de Queen.

O alcalde anunciou os avances de cara á creación da futura Estación Termal de Ponte Caldelas, destinada a atraer turismo. O Concello adquiriu os terreos a SAREB para iniciar os trámites que permitan a licitación da concesión para construír e explotar esta infraestrutura.

Ao acto de inauguración acudía o deputado provincial Santos Héctor, en representación da Deputación provincial, que cofinanciou as obras, ademais do presidente da Zona Franca de Vigo, David Regades e os integrantes do grupo de goberno tripartito.