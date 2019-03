O humorista Xosé Antonio Touriñán, pregoeiro da Festa do Lacón con grelos de Cuntis

Xosé Antonio Touriñán, actor e humorista © Youtube

O coñecido humorista Xosé Antonio Touriñán, moi popular polas súas aparicións en diversos programas da Televisión de Galicia como Land Rober ou Luar, será o encargado da lectura do pregón o vindeiro domingo 10 de marzo en Cuntis na celebración da Festa do Lacón con grelos.

No programa de actividades facilitado polo goberno local de Cuntis indícase que a actividade se iniciará ás 11.30 horas coa actuación da Agrupación Municipal de Música e Baile Tradicional de Cuntis coa súa banda de acordeóns. Á mesma hora abrirase a Feira de artesanía e de produtos agroalimentarios.

Ao mediodía abrirase unha nova edición da mostra 'A camelia no lacón con grelos', con máis de cen metros de exposición. Tamén estará aberta a mostra sobre as "tellas decorativas", de Manuel Viéitez na Casa da Cultura e unha de cerámica de Castro Landín. A elas súmase a XI edición da Mostra de Encaixe a cargo das Palilleiras co lacón con grelos.

Ás 12.15 horas comezará o pregón a cargo de Touriñán para dar paso á XI Vespalacón, con saída da praza de Galicia. Acto seguido terá lugar o desfile do Entroido tradicional de Madamitas e Madamitos do Concello de Entrimo.

Ás 13.15 horas será a quenda da actuación de Bandas de Gaitas As Portelas de Lubián, que será antesala á comida popular. As reservas pódense realizar ata o 6 de marzo. Durante a comida actuará o grupo The Bichos Jazz Band.

Ao longo da tarde abrirase a carpa de obradoiros para escolares con inchables e xogos, ademais dun espectáculo infantil a cargo de Barafunda Teatro.

Ás 17.00 horas chegará a actuación da Xaiba e o concerto da conxunto Banda de Música Xuvenil de Cuntis coa Banda Escola de Música de Vilaboa. A Banda dá Loba ofrecerá un recital a partir das 18.30 horas.

A festa finalizará co Velorio do Chapante e o seu posterior enterro.