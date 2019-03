O seguro de autos de AMA, elixido de novo o mellor en satisfacción polos consumidores, segundo a OCU

Estudo da OCU © OCU

O seguro de automóbiles de A.M.A. consolídase como o produto líder do sector ao ser elixido de novo como o mellor en satisfacción polos usuarios, segundo unha ampla enquisa independente realizada pola Organización de Consumidores e Usuarios ( OCU), na que os seus socios avaliaron, nesta ocasión, ás 23 maiores aseguradoras de vehículos.

Os resultados, publicados no número de marzo da revista "Dinero y Derechos", volven situar a A.M.A en a primeira posición da sondaxe por satisfacción xeral cunha nota de 75 puntos. As pólizas a todo risco, terceiro ampliado e terceiros ocupan tamén as primeiras posicións no ránking.

Os usuarios consultados valoraron moi positivamente o servizo de asistencia en viaxe e a cobertura por roubo e danos propios que inclúen as pólizas.

No seu afán por mellorar o seguro de autos, A.M.A. ampliou este ano as prestacións proporcionadas aos mutualistas incluíndo dous novos servizos, a solicitude do distintivo ambiental, obrigatorio en cidades como Madrid, e a realización de informes completos de calquera vehículo.

O traslado por parte dun profesional do vehículo á revisión da ITV, a axuda prestada polo "Manitas do automóbil" para pequenos arranxos e o servizo de Xestoría para realizar os principais trámites do vehículo e a renovación do carné de conducir son outras das vantaxes que inclúen estes seguros, que a data de hoxe constitúen o principal ramo de A.M.A., representando o 54 por cento das pólizas contratadas.

A Mutua dos Profesionais Sanitarios desenvolve a súa actividade cun só obxectivo, prestar o mellor servizo e as maiores atencións ás súas mutualistas, un esforzo que resulta amplamente recoñecido en enquisas como esta de a OCU.