A científica Alicia Estévez Toranzo impulsa a vocación feminina cara á ciencia e á tecnoloxía

Charla de Alicia Estévez Toranzo no Edugal 2019 © Mónica Patxot

A científica Alicia Estévez Toranzo é un referente para miles de mulleres interesadas na ciencia e na tecnoloxía. Esta prestixiosa microbióloga galega participaba este xoves en Salón de Oferta de Formación e Educación en Galicia, Edugal, que se celebra no Recinto Feiral.

Estévez Toranzo contou as súas experiencias durante a súa charla para impulsar as vocacións STEM, nos ámbitos de ciencia, tecnoloxía, enxeñería e matemáticas, coa idea de que as estudantes se animen a estudar carreiras con estes contidos.

A microbióloga recibía en 2018 o premio María Josefa Wonenburger Planells, un galardón co que a Xunta de Galicia resalta as traxectorias relevantes de mulleres no marco científico.

A secretaria xeral dá Igualdade, Susuana López Abella, participou nesta intervención e manifestou o seu desexo de que se eliminen os desequilibrios nos ámbitos tecnolóxicos e da ciencia, que historicamente se relacionaron cos homes a pesar dos traballos relevantes realizados por mulleres. En Edugal atópase instalada unha exposición sobre as científicas recoñecidas ata o momento co Premio Wonenburger.