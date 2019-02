Nova iluminación ornamental para as igrexas de Ponte Caldelas

Nova iluminación nas igrexas de Ponte Caldelas © Concello de Ponte Caldelas

As igrexas de Ponte Caldelas ofrecen unha nova imaxe ao aplicarse o plan de renovación da iluminación dos templos relixiosos. O goberno local decidiu substituír os vellos sistemas lumínicos, que ofrecían un alto consumo eléctrico e problemas de mantemento polos equipos led.

Estes novos sistemas permiten ademais unha visión en tonalidade violeta e branca das igrexas. A esta cuestión estética hai que sumar o aforro no consumo que alcanzará nalgúns casos o 75%. Os novos equipos instaláronse directamente na fachada e os antigos proxectores de 150 e 250 watios pasan a ser de 20 e 30 watios, cunha importante baixada no consumo.

Desde o goberno local indícase que boa parte dos focos atopábanse rotos e abandonados, debido ao paso do tempo e a actos vandálicos.

As igrexas que se beneficia deste plan son as de Santa Baia e o Sagrado Corazón, en Ponte Caldelas; Silvoso, A Insua, A Saúde, en Rebordelo; Barbudo, Forzáns, Tourón, Xustáns, Taboadelo e Anceu. Todas elas súmanse á capela do Sagrado Corazón en Casteliño, que xa foi modernizada hai dous meses. As intervencións centráronse nos templos con campario e aos que contan con espadana. Descartáronse neste plan as pequenas capelas.