Un preso acaba no hospital e cinco máis illados tras unha pelexa entre varios internos da Lama

Un interno do centro penal da Lama acabou no hospital e cinco máis en celas de illamento tras unha pelexa. Un funcionario leva polo aire primeiro e en cadeira de rodas a un preso ata a Enfermería por unha suposta sobredose de medicamentos. Un reo de primeiro grao penal provocou un incidente de seguridade e tivo que ser traslado a unha cela de observación doutro módulo.

Estes tres incidentes ocorreron, segundo os sindicatos Acaip, CC.OO., CIG, ATP e CSIF, nunha soa xornada e confirman "as difíciles condicións laborais ás que se teñen que enfrontar os traballadores do centro día tras día".

Os sindicatos representativos no centro penal denuncian estes tres incidentes e consideran que constatan as dificultades polas que pasan día a día os funcionarios do centro e polas que levan reclamando atención á Secretaría Xeral de Institucións Penais "desde fai xa demasiado tempo". Así, séntense "abandonados, con persoais deficitarios en número e medios materiais", unhas condicións laborais que se reproducen en todas as prisións españolas e polas que manteñen desde hai meses un conflito laboral co Ministerio do Interior.

Os tres incidentes producíronse, segundo os datos sindicais, o venres 23 de febreiro. O primeiro foi ás 9.30 horas nun módulo ordinario do centro, no que se produciu unha pelexa con varios internos implicados. Varios deles sufriron contusións e un tivo que ser trasladado ao Hospital Montecelo cunha posible fractura no nariz e varias feridas na boca. Para atallar a situación tiveron que intervir funcionarios de diferentes módulos e o xefe de servizo, que procederon ao illamento de cinco dos implicados.

O segundo incidente tamén se produciu nun módulo ordinario xa pola tarde, ás 16.30 horas. Un funcionario comprobou que un interno permanecía na cela tras o descanso de despois de comer e que non reaccionaba ás súas palabras, de modo que o baixou polo aire da cela e trasladouno en cadeira de rodas á Enfermería. Acababa de sufrir supostamente unha sobredose de pastillas, unha situación sobre a que xa advertiron os funcionarios no pasado, pois a falta de persoal obriga a repartir á presos medicación para varios días.

O último incidente de seguridade ocorreu sobre as 18.00 horas no módulo de illamento. Un interno clasificado en primeiro grao provocou un incidente que alterou o normal desenvolvemento da vida do módulo, de modo que se fixo necesario que os funcionarios interviñesen para restablecer a orde. Nestes casos, debía ser enviado a unha cela de observación, pero a do seu módulo está ocupada polo coñecido como 'Hannibal Lecter español', Fabrizio Joao Silva Ribeiro, considerado o preso máis perigoso das prisións españolas. Isto provocou que tivese que ser levado a outro módulo.

Tras estes tres incidentes, os sindicatos lembran que é precisa a adopción de medidas inmediatas que incrementen a seguridade dos traballadores e dos propios reclusos no centro. Insisten en que a administración penal "non pode seguir ignorando esta situación" e vaticinan que "se non se poñen os medios adecuados, só é cuestión de tempo que teñamos que lamentar sucesos de consecuencias irreversibles".