A Xunta lémbralle ao Concello que Europa obriga a licitar as concesións de transporte interurbano neste 2019

Autobús de transporte público © Mónica Patxot

Continúan as discrepancias entre a Xunta de Galicia e o Concello en relación co transporte pública. Agora, a administración autonómica lamenta a proposta realizada polo concelleiro César Mosquera e considera que o seu obxectivo é "incumprir a lei".

Desde a Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, que lidera Ethel Vázquez, lémbraselle ao goberno local que a lexislación europea obriga a que todas as liñas de transporte interurbano sexan licitadas neste 2019.

A proposta do Concello de Pontevedra de deixar fóra das licitacións do Plan de Transporte público de Galicia ás liñas que percorren o termo municipal de Pontevedra supón un incumprimento da lexislación.

Desde a Xunta consideran "sorprendente" que o goberno local pida tres anos para deseñar unhas liñas de autobuses cando esta data de caducidade era coñecida desde 2007.

Indican tamén, desde a Consellería, que a falta de planificación por parte do Concello obrigou á administración autonómica a incluír os percorridos e paradas no termo municipal de Pontevedra no Plan de transporte público. As novas rutas atópanse no proceso de información pública co obxectivo de melloralas.