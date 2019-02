Edugal incluirá un torneo de LOL e unha exhibición de Fortnite

Cartel do torneo de videoxogos © Aempe

A feira de oferta formativa Edugal, que terá lugar do 27 de febreiro ao 1 de marzo, incorporará como novidade desta edición un torneo de videoxogos. Consulta aquí o programa completo.

En concreto, o mércores 27 e o xoves 28 de febreiro, entre as 16.30 e as 19 horas, está programados un torneo de LOL (Leage of Legends) e unha exhibición de Fortnite. Estas actividadaes desenvolveranse en colaboración con PCBox e Gaming Troop Pontevedra.

Ademais Edugal acollerá unha exposición centrada nas mulleres galardoadas pola súa achega nos ámbitos da ciencia e a tecnoloxía co premio Josefa Wonenburger.

Aempe, entidade organizadora deste evento, espera a visita de máis de 5.000 estudantes para esta oitava edición do Salón de Oferta de Educación e Formación de Galicia, que contará con 54 casetas e as distintas facultades, entidades sociais e escolas profesionais participantes organizarán charlas e actividades paralelas para achegar a súa oferta ao alumnado.

Na feira estarán representadas as tres universidades galegas xunto a centros de Formación Profesional (FP) e Secundaria.