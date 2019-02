Encontro de Empresarias de Galicia © Empresarias de Galicia

Sanxenxo acollerá un encontro de Empresarias de Galicia. Será o próximo 28 de febreiro, ás 20.30 horas, no Real Club Náutico de Sanxenxo.

A sanxenxina Zoe García Rey, directora da firma de roupa Ara de Rey, é a invitada que presentará a súa experiencia profesional como empresaria e muller.

Este encontro ten como principais motivos visibilizar o labor da muller no mundo empresarial, dar a coñecer as actividades que a asociación vén desenvolvendo de forma continua na contorna, así como fomentar o achegamento das empresarias da comarca do Salnés.

Empresarias Galicia é unha asociación con representatividade en todo o territorio galego e unha sólida traxectoria na procura da igualdade da muller en todas as súas facetas. Conseguir a igualdade de oportunidades no acceso ao mundo laboral, eliminando calquera barreira discriminatoria, defender a libre iniciativa privada da muller, facilitar o networking entre empresas fomentando a colaboración entre as socias e colaboradoras coa finalidade de obter unha maior actividade empresarial das mulleres, impulsar a formación integral da muller desde o punto de vista empresarial e profesional e fomentar o asociacionismo empresarial, son as bases que moven a Empresarias Galicia.