Medio millón de euros da Deputación para entidades que prestan servizos sociais, sociosonitarios e á mocidade

A Xunta de Goberno da Deputación de Pontevedra aprobou na súa reunión do venres as bases que regulan as subvencións dirixidas a entidades sen ánimo de lucro para actuacións no ámbito dos servizo sociais, sociosanitarios e de mocidade na provincia durante o ano 2019. Trátase dun tipo de axudas para o que hai reservada unha partida orzamentaria de 499.000 euros.

As entidades terán un prazo de 15 días hábiles, a partires do día seguinte da publicación no Boletín Oficial da Provincia (BOPPO) do extracto da convocatoria, para poderen solicitalas. Recibirán ata un máximo de 6.000 euros por entidade.

Os proxectos, programas e actividades das asociacións e entidades sen ánimo de lucro deben estar dirixidas aos seguintes colectivos: á familia e á infancia, ás persoas maiores, ás persoas con diversidade funcional, aos emigrantes, inmigrantes e minorías étnicas, ás persoas en risco de exclusión social, ás persoas con trastornos aditivos, á mocidade, aos asuntos sociosanitarios e, ademais, a aqueles outros problemas que poidan ser obxecto de intervención social.

As bases regulan a concesión das axudas económicas en réxime de concorrencia competitiva para aquelas entidades que teñan como obxectivo realizar proxectos ou actividades orientadas á intervención, asistencia, integración social e laboral e de prevención e promoción do benestar dos colectivos que, atendendo ás súas especiais circunstancias, precisan dunha maior especificación técnica e interdisciplinar na súa intervención.