Este verán volverán os campamentos 'Depo Aventura' da Lanzada para 2.200 pontevedreses

Campamentos de A Lanzada, no Grove © Deputación de Pontevedra

Os campamentos do programa 'Depo Aventura A Lanzada 2019' volverán este verán ao Centro de Vacacións A Lanzada cun total de 2.200 prazas: 1.885 para o procedemento xeral e 315 para menores en situación ou risco de exclusión social.

A Xunta de Goberno da Deputación de Pontevedra aprobou na súa última reunión as bases reguladoras do programa e o expediente de contratación para a adxudicación do servizo de asistencia técnica da iniciativa, destinada menores de entre 8 e 13 anos. A institución provincial inviste neste programa un orzamento de 248.000 euros.

O programa ofrece actividades lúdicas, culturais, deportivas e formativas, co obxecto de contribuír ao seu enriquecemento persoal e de facilitarlles coñecer outros lugares e accións fóra da súa contorna habitual.

Este ano aumentan en 15 as prazas reservadas para os nenos en risco, pasando de 300 a 315. Así mesmo, coma en anos anteriores, poderán participar menores con necesidades especiais, que disporán do persoal de apoio adecuado ás súas características.

Os campamentos vanse desenvolver nos meses de verán, entre o 23 de xuño e o 7 de setembro, en 11 quendas distintas e haberá 200 nenos en cada unha.

Dentro das actividades que se van realizar este ano nos campamentos, farase especial fincapé en darlle visibilidade ás mulleres nos ámbitos profesionais máis asociados aos homes co obxecto de pór en valor o papel de importantes mulleres que lograron e logran fitos nestes campos. Do mesmo xeito, tamén se prestará especial atención ao uso de linguaxes, actitudes ou músicas non sexistas nin discriminatorias de ningún tipo.

As familias interesadas poderán presentar as solicitudes a partir do día seguinte á publicación das bases de 'Depo Aventura A Lanzada 2019' no BOP da provincia e terán 15 días hábiles para facelo. Por primeira vez este ano, poderán realizar toda a tramitación de xeito totalmente en liña, a través da sede electrónica da Deputación, sen ter que aportar documentación, xa que toda se consultará de xeito telemático.

Para poder optar a prazas nos campamentos só hai que cumprir tres requisitos: ter nacido entre 2006 e 2011, ter o padrón nalgún concello da provincia e non padecer enfermidade infecto-contaxiosa en fase activa.