O 60% dos pontevedreses participará no Entroido

A Federación Provincial de Comercio publicou a súa enquisa de intención de gasto por habitante para este entroido na provincia de Pontevedra, tanto en disfraces e artigos relacionados e alimentación. Aseguran que o 60% dos habitantes da provincia participarán activamente no Entroido.

Esta patronal estima que se disfrazarán o 94% dos nenos menores de 14 anos cun gasto medio duns 20 euros. Os mozos de 15 a 24 anos disfrázanse en torno o 65%, cun gasto medio estimado de 47 euros. En canto aos maiores de 25 anos en diante disfrázanse aproximadamente, o 45%, cun gasto medio previsto de preto de 50 euros.

Segundo as previsións da Federación de Comercio, na provincia haberá un aumento do 8% no gasto neste Entroido, respecto ao do pasado ano xerándose un movemento económico de máis de 26,2 millóns de euros.

En canto á gastronomía, o gasto medio previsto estimado en alimentación, restaurantes, pastelerías, é de 14,50 euros por persoa, o que multiplicado polos 950.919 habitantes na provincia de Pontevedra, alcanza un valor superior a 13,7 millóns de euros.