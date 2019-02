O Concello ofrecerá horarios flexibles aos seus traballadores para poder conciliar coa súa vida familiar

Que os empregados municipais que o desexen poidan conciliar a súa vida laboral e familiar. É o obxectivo da medida que poñerá en marcha o Concello de Pontevedra. Ofrecerán ao seu persoal a posibilidade de reducir a súa xornada matinal e compensar polas tardes as horas que non se fagan no horario habitual.

Esta medida, que complementa unha instrución aprobada o pasado mes de outubro, foi presentada nunha recente reunión cos sindicatos e, en principio, segundo aseguran desde o goberno municipal, non houbo rexeitamento por parte dos delegados dos traballadores.

O Concello estipulará que, con carácter xeral, os servizos municipais deberán estar cubertos de 8.30 a 14.30 horas. Neste marco, quen solicite esta flexibilidade horaria por conciliación -sempre que cumpra os requisitos que marca a lei- deberá estar obrigatoriamente o seu posto de traballo de 9.15 a 13.45 horas.

Para completar o resto da súa xornada laboral, estes traballadores deberán acudir ao seu posto de traballo 7.30 a 9.05 horas ou ben pola tarde, de 13.45 a 20.30 horas.

Este horario pasaría a ser permanente para os empregados municipais que opten por esta vía de conciliación, pero o Concello ofrecerá unha segunda opción, que poderá utilizar quen así o solicite durante un máximo de dous días ao mes.

O horario fixo obrigatorio de presenza no seu posto laboral sería de 9.00 a 14.30 horas, pero neses dous días, sempre que o comunicara con suficiente antelación ao responsable do servizo e se coordinara cos seus compañeiros, a xornada poderá comezala ás 9.30 horas ou ben finalizar o seu traballo ás 14.00 horas.

Nese caso, as horas que deixarían de facerse terían que recuperarse entre as 7.30 e as 9.00 horas, entre as 14.30 e as 16.30 horas ou entre as 16.30 e as 20.30 horas.

A flexibilidade horaria, en todo caso, non poderá ser aproveitada polos traballadores dos servizos municipais que teñan horarios especiais ou irregulares ou ben aqueles que traballen mediante un sistema de quendas.