Marín camiña contra o cancro na súa V Andaina Montes e Praias o 17 de marzo

A quinta edición da ' Andaina Montes e Praias de Marín' anima este ano aos marinenses para camiñar contra o cancro o vindeiro domingo 17 de marzo e márcase como reto superar a participación na cuarta edición, na que se inscribiron 350 persoas.

A actividade mantén a súa filosofía de promover o sendeirismo como hábito saudable e contribuír á visualización do traballo realizado pola delegación local da asociación española contra o cancro e, por primeiro ano, conta coa dirección técnica do Club de Montaña Xesteiras, un club referencia dentro do mundo do mundo do sendeirismo e carreiras por montaña.

Ademais, modificouse o percorrido da última edición, renovándoo nun 35% e incluíndo unha nova zona de paso, o Alto do Castelo en Ardán. Desta forma, este ano percorrerase a práctica totalidade da costa marinense desde a praia do Santo ata o centro urbano.

O percorrido segue case na súa totalidade o trazado da ruta homónima inaugurada recentemente en Marín, aínda que se realizaron pequenas modificacións para adaptalo ao regulamento do Open de 'andainas' de 25 quilómetros. Este ano incluíuse no circuíto por primeira vez e prevese que esta novidade garantirá a afluencia de moitos participantes de distintos puntos de Galicia.

A proba contará con dúas alternativas en función do público. Para aquelas persoas menos habituadas á práctica do sendeirismo deseñouse un percorrido de 15 quilómetros e, para os máis atrevidos e en mellor estado físico, hai unha ruta de 25 quilómetros. Ambas están sinalizadas.

Durante o desenvolvemento da proba contarase con avituallamientos para repoñer as forzas e continuar o camiño. Tamén un servizo de duchas á finalización.

Este ano incrementouse o prezo da proba popular de 15 quilómetros a cinco euros, que irán integramente destinados á asociación española contra o cancro. No caso da proba deportiva de 25 quilómetros, o costa será de 9 euros e 5 destinaranse igualmente á AECC.

Xa están abertas as inscricións na plataforma on- line Galitiming (https://www.galitiming.com/inscripciones-online.html) e na sede da a AECC en Marín en horario de mañá. O límite de participantes é de 500 persoas.