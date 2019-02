Desaloxan unha familia polo incendio dun almacén en Banda do Río

O 112 Galicia informou dun incendio nun almacén dunha empresa de carpintería en Banda do Río, en Bueu.

Sucedeu sobre as 22:00 horas do martes e obrigou a desaloxar aos tres membros dunha familia que residen no inmoble lindeiro, tras resultar afectado polo fume provocado.

Afortunadamente non houbo que lamentar feridos nin danos persoais porque o local estaba baleiro.

Foi unha persoa particular quen, a esa hora, puxo en alerta ao 112 Galicia que, enseguida, avisou aos Bombeiros do Morrazo e á Policía Local.

O lume quedou controlado ao redor das once da noite.