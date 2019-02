O PP retirará do centro urbano os composteiros comunitarios e os contedores, se goberna en Pontevedra

O Partido Popular retirará do centro urbano os composteiros comunitarios e os contedores, se consegue gobernar no Concello de Pontevedra. Así o prometeu o candidato popular á Alcaldía, Rafa Domínguez.

O alcaldable do PP asegurou que o plan de compost do BNG "ha sido un absoluto fracaso" xa que "no funciona" porque "no es económicamente sostenible" e, segundo afirmou, "no está planificado adecuadamente".

O PP presenta o seu propio modelo inspirado no sistema que se aplica no Concello de Oviedo. Xunto a Rafa Domínguez compareceu en rolda de prensa para explicalo Silvia Junco, membro da executiva local dos populares e exconcejala neste municipio asturiano.

"Retiraré todos los composteros comunitarios que hay en Pontevedra" e tamén se eliminarán todos os contedores que hai nas rúas do centro urbano (azuis, amarelos e verdes) apuntou Rafa Domínguez como o primeiro paso para implantar a recollida selectiva porta a porta na Boa Vila.

O sistema que propugna o PP consiste en obrigar a comercios e veciños a sacar o lixo á rúa desde as 20.30 ata as 23.00 horas. A recollida de residuos orgánicos sería diaria e estableceríanse días concretos para o papel e cartón, envases e vidro.

O sistema tería incentivos na taxa para aquelas comunidades de veciños que máis reciclen e, no caso de Oviedo, impóñense sancións a quen deixe unha bolsa de lixo na rúa fóra do horario de recollida establecido.

Para Rafa Domínguez esta é "la más ecolóxica de todas las fórmulas" a pesar de que o lixo orgánico será trasladado a SOGAMA para a súa incineración.

Este modelo aplicaríase de maneira prioritaria nas rúas comerciais do centro.