Un gran mural de troitas embelece as escaleiras máis transitadas de Ponte Caldelas

As escaleiras que van desde a Casa do Concello ata o Centro de Saúde, locen a partir de agora un aspecto moi diferente. Trátase dun mural con dúas troitas saltando unha fervenza e unha contorna floral deseñada pola artista plástica Lula Goce.

Ao conxunto tamén se lle engadiu na base das escaleiras o xogo do peletre e sinalizouse cun punto o lugar para a correcta observación do mural. Tamén se pintaron as varandas e pasamáns, mellorando así a estética de todo o lugar.

Na súa confección, os operarios modificaron a superficie para que poida resistir ao paso de peóns e pecharon os poros para evitar as posibles filtracións de auga que puidesen danar o grafiti. Para iso utilizáronse ao redor de cen botes de aerosol de cincuenta cores diferentes ademais do material utilizado para a correcta preservación do conxunto.