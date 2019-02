Convivencia e reinserción social, prioridades da nova directora da prisión da Lama

Maica Larriba recibe a Teresa Delgado © Mónica Patxot Teresa Delgado, nova directora do centro penitenciario da Lama © Mónica Patxot

Teresa Delgado tomou posesión este luns como nova directora do centro penitenciario da Lama. É a primeira muller neste cargo e unha profesional 'da casa' xa curtida no funcionamento do penal pontevedrés que garante continuidade na filosofía dunha prisión que logrou ser referente no cumprimento do mandato constitucional de enfocar a estancia en prisión á reeducación e reinserción social dos internos.

A nova directora foi durante o últimos oito anos subdirectora da área de Tratamento do centro e non concibe o seu traballo sen ter en canta o artigo 25.2 da Constitución Española, que dispón que "as penas privativas de liberdade e as medidas de seguridade estarán orientadas á reeducación e reinserción social". O seu traballo durante estes últimos anos foi, de feito, garantir que na Lama funcionasen todas as actividades enfocadas a este fin constitucional.

O seu primeiro acto público como directora produciuse este mesmo luns cun encontro coa subdelegada do Goberno en Pontevedra, Maica Larriba, que destacou, en primeiro lugar, a súa "capacidade profesional sobradamente demostrada" e tamén que sexa muller.

"Unha vez máis, a provincia de Pontevedra, a través de Teresa Delgado, continúa avanzando e sendo un referente de igualdade para todo o Estado", destacou a responsable do Goberno na provincia, en referencia a que asume "un tipo de postos que ata agora estaban máis masculizados". En Galicia ata agora tan só fora directora dunha prisión Silvia Alonso, que dirixiu Teixeiro e Pereiro de Aguiar.

Teresa Delgado lembrou nunha breve intervención ante os medios que formou parte do equipo directivo do centro durante o últimos oito anos e indicou que se sente "profundamente orgullosa e con moitísima ilusión" de situarse á fronte do centro a partir de agora. Asegurou que seguirá traballando na mesma liña que ata agora, ao entender que "é a linea adecuada e satisfactoria para todos os nosos administrados, os internos, así como os funcionarios".

Esa liña de traballo supón seguir a filosofía que mantiña o xa ex director, José Ángel Vázquez, desde este luns director do centro penitenciario coruñés de Teixeiro, e na que ela mesma tivo gran protagonismo. "Continuidade e seguir loitando por unha convivencia ordenada no centro penitenciario e a reinserción social", explicou.

Maica Larriba destacou que Teresa Delgado pertence ao corpo técnico da Secretaría Xeral de Institucións Penitenciarias -primeiro ocupou o posto de xurista en Ibiza e Las Palmas- e que tivo responsabilidades importantes na prisión pontevedresa -como subdirectora de Tratamento-. Insistiu tamén en que ela e o anterior director "traballaron ao unísono" e a eles débese que A Lama "sexa unha prisión de referencia dentro do que é o panorama do Estado".

Respecto diso, destacou especialmente que Delgado e Vázquez lograron poñer en marcha o módulo terapéutico mixto do cárcere da Lama, o único de toda Galicia e un dos poucos que existen no Estado. De 1.100 reclusos que hai na Lama, entre un 6 ou 7% son mulleres, pero, aínda que a poboación recluída feminina é moi inferior "teñen dereito a estar neses módulos de tratamento en condicións de igualdade cos homes", por iso é polo que se impulsou este módulo.