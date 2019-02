Solicitan a Portos de Galicia diversas melloras para a lonxa de Campelo

O presidente de Portos de Galicia, José Juan Durán, mantivo unha reunión de traballo estes días coa patroa maior da Confraría de Lourizán e presidenta, xunto co patrón maior de Pontevedra, da lonxa de Campelo.

Durante este encontro, a patroa solicitou diversas melloras para o edificio da lonxa, tanto relativas á xestión de Portos de Galicia como a outros departamentos da Consellería do Mar.

Entre as súas peticións, a representante dos profesionais do mar de Lourizán propuxo posibles cambios normativos respecto ao uso do edificio e melloras de accesibilidade e planeamento portuario que serán analizadas polos servizos técnicos de Portos de Galicia.

Tamén solicitou a construción dun almacén e garaxe para os tractores que traballan na actividade portuaria.