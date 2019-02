Sanxenxo quenta motores para o inicio do Entroido

Cartel do Entroido de Sanxenxo 2019 © Concello de Sanxenxo

A concelleira de Cultura do Concello de Sanxenxo, Paz Lago, pechou xa o programa do Entroido, que en parte será financiado con cargo ao Plan Concellos da Deputación de Pontevedra, coas actividades que comezarán o próximo día 23 de febreiro e estenderanse ata o día 10 de marzo, entre as que destacan os bailes, os talleres, os desfiles e os concursos, entre outros.

Desta forma, a programación de Entroido arrinca o sábado 23 de febreiro convertendo a Sanxenxo nun municipio de cinema. Seguindo a tradición, a Asociación O Cubreiro organiza un Precarnaval que trasladará a Sanxenxo ao mundo do Cinema. Ademais dos locais ambientados ao máis estilo cineasta, haberá animación de rúa a cargo de Charanga SMS.

Esta programación verase enriquecida coas propostas das diferentes entidades culturais do municipio. Así pois, en Arra, a Asociación Cultural San Cayetano organiza unha festa para o martes día 5 de marzo, a partir das 15.00 h. con xogos, inchables, concurso, sorteos e música en directo.

O mércores 6, será o Desfile e Concurso Infantil de Disfraces, con 1.865 euros en premios. O desfile partirá ás 17.00 horas desde a Avenida Luís Rocafort, para concluír na Praza dous Barcos. Os interesados en participar, poderán inscribirse no Pazo Emilia Pardo Bazán, no teléfono 986.72.79.36, a partir do luns 5 de febreiro, ou o propio día no Club de Xubilados de Sanxenxo desde as 15.30 ata as 16.30 horas.

O tradicional Enterro da Sardiña será tamén o mércores 6 ás 20.00 horas, da man de diferentes asociacións de Portonovo. O enterro percorrerá, como é habitual, as principais rúas de Portonovo para terminar no recinto portuario, organizado por estas asociacións e pola comisión de Festas de Adina.

O venres 8, a agrupación Veciñal de Vilalonga será a encargada de organizar o Enterro da Cabra, que terá lugar a partir das 21.30 horas, na Praza Pública, percorrendo diferentes lugares da parroquia.

E o mesmo venres, a partir das 22.00 horas celebrarase no Porto de Portonovo o Espectáculo de Parodias, con diferentes imitacións humorísticas. Esta iniciativa partiu do interese de veciños e veciñas por buscar un momento de participación, diversión e desinhibición, o que levou consigo moitos momentos de risa garantida. Todos os colectivos, agrupacións, persoas "que non teñan vergoña" poden participar inscribíndose no Pazo Emilia Pardo Bazán, ou no teléfono, 986.72.79.36. Ademais, haberá un monólogo a cargo de Pepo Suevos e Marcos Pereiro.

A Asociación Soalleira de Dorrón celebrará unha festa infantil de disfraces con premios para os mellores. Será o día venres 8 de marzo, a partir das 17.00 horas, na Casa de Cultura de Dorrón.

O sábado 9, será a Festa do Jato, organizada pola Asociación Rúa dúas viños de Portonovo con actividades e música durante todo o día. Esta agrupación quere resaltar e presumir da definición que levan implícita por ser de Portonovo: " Jatos". Para iso, convidan a veciños e visitantes a disfrazarse de " jato" e gozar das distintas actividades que teñen organizadas.

O sábado pola tarde, ás 16.30 horas, na carpa do Portonovo, creación de disfraces, desfile, baile e merenda, organizada por Neen@ s Sanxenxo, en colaboración coa Asociación O Can de San Roque.

A Asociación de Veciños de Adina celebrará unha festa de disfraces con premios para os mellores e sobremesas típicos de Entroido. Será o día 9 de marzo, a partir das 19.30 horas, na Casa de Cultura de Adina.

ENTROIDIÑOS

Durante o entroido de Sanxenxo o Concello organiza os entroidiños. Unha iniciativa de carácter gratuíto, dirixida aos nenos e nenas de entre 3 e 12 anos, aos que se lles ofrece unha alternativa lúdica durante as súas vacacións escolares. O prazo de inscrición nestas actividades abrirase o próximo día 25 de febreiro e os interesados en participar poderán apuntarse no Pazo Emilia Pardo Bazán ou chamando ao teléfono 986.72.79.36.

As datas e lugares dos entroidiños son as seguintes:

Luns 4 de marzo. Hora: de 10.30 a 13.30 Lugar: Edificio Usos Múltiples de Portonovo.

Martes 5 de marzo: Hora: 10.30 a 13.30 Lugar: Pazo Emilia Pardo Bazán.

Mércores 6 de marzo: Hora: 10.30 a 13.30 Lugar: Centro Cultural de Vilalonga (antigo hotel Ribago).

O GRAN DESFILE DE ENTROIDO

O Gran desfile de Entroido e concurso de disfraces irá, como é habitual, desde a vila de Sanxenxo ata a de Portonovo. O Desfile será o domingo 10 e partirá da Avenida Luís Rocafort ás 16.30 horas para percorrer o Paseo de Silgar, Punta Vicaño, a PO-309 e Rafael Picó, ata chegar ao recinto portuario, onde se concentrarán os participantes.

Ao concurso poderán concorrer todos os maiores de 16 anos nas categorías individual, parella e grupo de ata 8 compoñentes, de 9 a 20 integrantes e de máis de 20. Así como tamén a categoría fantasía, que deberá estar composta por un conxunto de máis de 20 membros. Haberá 3 premios para cada unha destas categorías, destinándose a este fin un total de 9.850 euros. A inscrición poderá formalizarse no Pazo Emilia Pardo Bazán ou no teléfono 986.72.79.36. Ademais, aquelas persoas que non se anoten previamente, poderán facelo antes do comezo do desfile na mesa da organización, que estará no Club de Xubilados da Avenida Luís Rocafort, entre as 15.00 e as 16.00 horas.