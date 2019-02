Ingresa en prisión un veciño de Vilanova de Arousa que tentou atracar unha cafetería en Cambados

A Garda Civil detivo a un veciño de Vilanova de Arousa, F.S.G., de 40 anos, como presunto autor dunha tentativa de roubo con intimidación cometido o pasado xoves nunha céntrica cafetería de Cambados.

Segundo informaron fontes oficiais do Instituto Armado, os feitos sucederon sobre as once da noite cando un individuo, coa cara pintada con betún, entrou na cafetería portando un coitelo e un machete ameazando á dependenta e aos clientes coa intención de atracalos. Decídaa resistencia dun dos clientes que lle fixo fronte ao atracador, foi suficiente para obrigarlle a que abandonase o local e evitar que conseguise o seu propósito.

A inmediata resposta do Posto Principal da Garda Civil de Cambados ao ter coñecemento do que estaba a suceder, que contou co apoio de varias patrullas de seguridade cidadá dos Postos de Sanxenxo, O Grove e Vilagarcía, permitiu que momentos despois fose detida esta persoa a escasa distancia da cafetería, cando se daba á fuga a pé.

No momento da detención aínda levaba a cara pintada con betún para evitar a súa identificación e ademais puidéronselle intervir as dúas armas brancas que utilizara.

O detido, que conta cun amplo historial delituoso por feitos similares, foi posto este venres a disposición do Xulgado de Primeira Instancia e Instrución de Cambados, que decretou o seu ingreso preventivo no Centro Penitenciario da Lama.