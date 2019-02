RADIO.- Cara a cara: Por que raposos, xabarís ou lobos están a penetrar nas cidades?

"As luces vermellas están a acenderse e con sirenas. Está a pasar algo serio e hai que tomar medidas". Enrique Valero, Doutor Enxeñeiro de Montes, refírese con estas palabras á presenza cada vez máis frecuente e numerosa de animais de especies salvaxes en contornas urbanas, dígase xabarís, raposos, lobos, corzos, etc... En Lugo xa se tiveron que tomar medidas urxentes para erradicar a presenza de xabarís na cidade. Víronse lobos preto das urbes como Santiago e estes días en PontevedraViva deuse conta da presenza dunha parella de raposos na antiga leira do Teucro, e mesmo pasear pola noite a un deles pola Alameda.

Este último caso resulta case anecdótico coa embergadura do problema existente; aínda que si é sintomático do que está sucendiendo. Máis dunha causa conflúe na presenza destas especies en hábitats que por natureza non serían os seus. O abandono do medio rural e as súas actividades, os cambios ambientais, e a irresponsable acción do home en ocasións, son circunstancias que teñen como resultado da ecuación un serio perigo para a biodiversidade.

No Cara a cara, Enrique Valero, fálanos dos problemas de seguridade, agrícolas e de saúde que ocasionan e poden ocasionar os xabarís; dos hábitos de especies como o raposo, ou da controversia aberta sobre a caza. Problemas que non só incumben a España, senón tamén á contorna europea, e fala en PontevedraViva Radio alguén que é membro de varios comités consultivos dá Comisión Europea.