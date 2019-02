Ingresan en prisión tres veciños do Vao detidos na última operación policial antidroga

O Xulgado de Instrución número 3 de Cangas do Morrazo decretou este venres o ingreso en prisión de tres veciños do Vao detidos na última operación antidroga desenvolta esta semana pola Policía Nacional contra un grupo criminal dedicado á recepción e distribución de drogas nos poboados marxinais de Galicia.

O operativo, bautizado ' Gepetto', pechouse con cinco rexistros domiciliarios, a intervención de diversas cantidades de heroína, cocaína, haxix e substancia de corte e a detención de nove persoas. Os nove pasaron a disposición xudicial este venres e tres deles, os tres veciños do Vao, ingresaron en prisión, segundo confirmaron fontes policiais.

A operación realizárona axentes da Policía Nacional e a Axencia Tributaria, que deron por desarticulado un grupo criminal especialmente activo no que tiña moito peso un coñecido patriarca do poboado do Vao de Arriba coñecido como 'El Sevilla'. Tanto el como o seu fillo han ingreso en prisión.

Os axentes policiais efectuaron rexistros domiciliarios no poboado do Vao, Vilaboa, outro punto de Poio e Sanxenxo e incautaron 1.072 gramos de heroína, 1.073 gramos de cocaína, 12.072 gramos de haxix e 1.295 gramos de substancia de corte.

A investigación iniciouse hai uns meses cando os axentes policiais detectaron unha compra de haxix no Campo de Xibraltar por parte dun individuo afincado na zona de Sanxenxo e o s axentes policiais detectaron unha compra de haxix no Campo de Xibraltar por parte dun individuo afincado na zona de Sanxenxo determinaron que a adquiría para a súa posterior venda en Galicia. Froito das investigacións realizadas, descubriuse que este individuo mantiña unha gran vinculación cun distribuidor de heroína no poboado do Vao que resultou ser 'O Sevilla'.

Grazas ás pescudas dos axentes ese individuo sobre o que empezaron as investigacións foi detido o pasado sábado mentres circulaba co seu vehículo. Levaba encima un quilo de cocaína e coa súa detención desencadeouse o inicio da operación ' Gepetto'.

Na investigación tivo gran protagonismo o grupo de tráfico medio de estupefacientes da Comisaría de Pontevedra e para o desenvolvemento do dispositivo contouse co apoio de varias unidades da Policía Nacional, entre elas os GOES (Grupo de Operacións Especiais), UIP, Guías Caninos, o servizo de helicóptero, o GOR da Comisaría de Pontevedra.