O ITU Multisport Festival, "vítima colateral" da convocatoria electoral de Pedro Sánchez

As eleccións xerais, que o presidente Pedro Sánchez convocou para o próximo 28 de abril, complican a organización dos mundiais de tríatlon que se celebrarán en Pontevedra entre os días 27 de abril e 4 de maio. Haberá que modificar a celebración dalgunhas das súas probas, segundo recoñeceu este venres o Concello.

O goberno municipal considera "inviable" que as probas do dúatlon, que tiñan previsto celebrarse ese domingo, póidanse manter. As autoridades deben garantir o acceso dos cidadáns aos colexios electorais e, ademais, o dispositivo de seguridade non podería contar cos axentes previstos da Policía Nacional ou a Garda Civil.

Desde o Concello xa contactaron coa Federación Internacional de Tríatlon para buscar unha alternativa. Aínda que a decisión adoptaraa os responsables federativos, Pontevedra propón que as probas de dúatlon se trasladen ao luns 29 de abril, data que estaba fixada como xornada de descanso.

Habería, iso si, que alterar o circuíto porque o fluxo de tráfico ao ser día laborable sería moito maior que un domingo e teríase que garantir, entre outras cousas, a entrada e saída dos colexios. Por iso, outra opción é adiantar parte do calendario ao sábado 27 de abril para que o luns haxa unha menor carga de actividades.

Mentres tanto, o Concello decidiu seguir adiante cos seus plans e, nos próximos días, comezará a informar á cidadanía acerca dos detalles dos dispositivos de seguridade.

A edil de Seguridade cidadá, Carme da Silva, explicou que se realizou un traballo "exhaustivo" con achegas da federación, os servizos municipais e os veciños afectados para reducir ao máximo as posibles molestias aos residentes durante a semana que se celebrará esta proba deportiva.

Así, deseñáronse plans específicos para cada proba e dispositivos por cada área xeográfica ou sector de actividade afectado. Ademais, darase información con carácter xeral mediante buzoneo e haberá reunións particulares en cada barrio e visitas personalizadas. Tamén se activará un teléfono para consultas e achegas.

No dispositivo de seguridade, explicaron Da Silva e o intendente da Policía Local, Daniel Macenlle, incluirá dous quilómetros de valos, 1.309 sinais de cortes e paso, 738 persoas implicadas no seu correcto financiamiento, 37 efectivos de ambulancias e servizos médicos ou un sistema de comunicación específico con catro canles.

Daniel Macenlle destacou o esforzo que se realizou para "harmonizar" o interese que ten para Pontevedra esta proba deportiva coa mobilidade das persoas que viven nas zonas afectadas. "Cada día e cada proba leva aparellado un plan", explicou, engadindo que será "básico" que os pontevedreses saiban como quedará afectada a mobilidade na cidade.

Apenas haberá veciños sen acceso ás súas vivendas -case na súa totalidade en núcleos rurais- que recibirán unha atención personalizada e se lle ofrecerán alternativas. Ademais, ao longo da N-550 manterase operativo un carril de circulación só para residentes.