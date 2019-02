O detido por picar rodas no acto de Vox: "Non podo quedarme quieto ante xente supremacista e fascista"

Punzón desaparafusador utilizado polo sospeitoso © Policía Nacional

"Non podo quedarme quieto ante xente supremacista e fascista, teño que pasar a acción". Esta foi a razón esgrimida por un mozo de 27 anos para provocar danos en vehículos estacionados na Finca Batacos de Salcedo durante a presentación oficial de Vox en Pontevedra.

O mozo, veciño de Pontevedra, con antecedentes policiais e unha recoñecida ideoloxía antifascista, foi detido pola Policía Nacional como sospeitoso de picar rodas e raiar a carrocería de 28 vehículos. Na súa declaración na Comisaría Provincial, recoñeceu a autoría dos feitos e explicou que actuou movido por cuestións ideolóxicas, polo seu rexeitamento ás políticas que defende o partido que lidera Santiago Abascal a nivel nacional.

Os feitos ocorreron o pasado sábado 9 de febreiro con motivo dun acto protagonizado polo secretario xeral de Vox España, Javier Ortega Smith. O detido supostamente danou os coches situados na zona de estacionamento mentres no interior da carpa da Finca Batacos estaba a producirse o acto, isto é, nalgún momento entre as 20.00 e as 22.00 horas.

A Comisaría da Policía Nacional recibiu desde a pasada fin de semana un total de 28 denuncias de persoas afectadas polos danos. Nalgúns casos, ao chegar aos seus coches atoparse cunha ou as catro rodas picadas e, noutros, tamén tiveron danos na carrocería, que apareceu raiada. Para realizar estas desfeitas utilizou presuntamente un punzón que lle foi intervido.

A Policía Nacional atribúelle un delito de danos que estaba a cometer cando foi sorprendido por unha patrulla policial. Os axentes que se atopaban levando a cabo labores de prevención da seguridade cidadá na contorna detectárono merodeando entre os vehículos estacionados de forma sospeitosa.

Nese momento, os axentes xa o identificaron e interviñéronlle un desaparafusador oculto entre as súas roupas, pero non lograron detelo. Cando o interpelaban sobre o alí ocorrido, saíu fuxindo á carreira sen que puidesen darlle alcance.

Tras efectuar unha inspección ocular na zona detectaron varios vehículos afectados coas rodas picadas e rayazos nalgún deles e os axentes policiais estableceron un dispositivo de procura do presunto autor dos danos, pero esa noite xa non logrou ser localizado. A pesar de que coñecían a súa identidade, non puideron detelo ata o mércores 13, pois non volveu ao seu domicilio. Finalmente, foi arrestado catro días despois sobre as 22.00 horas da noite nas proximidades do seu domicilio.

O mozo manifestou aos axentes tanto no momento de ser identificado como no momento da súa detención consignas de tipo político. Tras o arresto e a súa confesión, foi posto a disposición do Xulgado de Garda, que decretou a súa posta en liberdade en calidade de investigado.