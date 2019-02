Cambio no cárcere da Lama: terá directora por primeira vez tras a marcha do responsable actual a Teixeiro

José Ángel Vázquez Yáñez, director do centro penal da Lama © Mónica Patxot

O centro penal da Lama vivirá nos próximos días cambios significativos. O que foi o seu director durante o últimos tres anos e tres meses, José Ángel Vázquez Yáñez, deixará o penal para ser nomeado novo responsable do centro coruñés de Teixeiro e para substituílo chegará, segundo todas as fontes consultadas, unha muller.

Esa cambio será histórico no cárcere pontevedrés, pois nunca ata agora estivera dirixida por unha muller, coma se ocorreu noutras prisións galegas como as de Teixeiro e Pereiro de Aguiar, nas que foi directora a ex subdirectora de Tratamento da Lama, Silvia Alonso. A actual subdirectora de Tratamento da Lama si é unha mujer, Teresa Delgado.

O nome da nova directora aínda non transcendeu, pero varias fontes consultadas por PontevedraViva confirmaron que José Ángel Vázquez será nomeado director de Teixeiro de forma inminente, de modo que a vacante xa será oficial e o nomeamento da nova responsable producirase en cuestión de días.

A marcha de José Ángel Vázquez é xa un segredo a voces no centro penal, que dirixe desde o outono de 2015. Fontes coñecedoras do funcionamento da prisión indicaron que a súa chegada supuxo retomar unha filosofía de traballo enfocada na reinserción e a convivencia que anos atrás puxera en marcha José Antonio Gómez Novoa, director do centro entre 2004 e 2012.

Baixo a dirección de Vázquez Yáñez creouse, por exemplo, o primeiro módulo de respecto mixto dunha prisión galega e un dos poucos que existen a nivel nacional, un logro que supuxo tamén avanzar na igualdade entre mulleres e homes en prisión. Cabe apuntar que unha das prioridades da dirección do centro pontevedrés é promover a igualdade a través de programas de actuación de mellora da situación das internas.

Con este nomeamento, regresa á casa, pois é natural de Teixeiro e xa traballou neste centro no pasado. Chegou ata A Lama procedente do centro de Pereiro de Aguiar (Ourense), onde fora director durante os dous anos anteriores, e tamén ten no seu currículo traballar en Soto del Real (Madrid V), Huelva e todos os centros penais galegos.