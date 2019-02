A Garda Civil denunciou 40 infraccións de seguridade viaria no Salnés e Caldas durante a fin de semana

Durante a pasada fin de semana, a Garda Civil denunciou 40 infraccións á lei de seguridade viaria con motivo de diversos operativos realizados nas comarcas do Salnés e Umia, en Caldas de Reis máis concretamente. A maioría foron contra condutores que tiñan a inspección técnica do vehículo caducada e o permiso de conducir sen renovar.

Neses controis tamén se formularon no ámbito administrativo 44 actas por infracción á Lei Orgánica de Protección de Seguridade Cidadá. Delas, 28 formuláronse polo consumo ou a tenencia de estupefacientes, aínda que non estivesen destinados a tráfico, en lugares como vías ou establecementos públicos. Outras seis foron por levar, exhibir ou usar armas brancas de modo neglixente, temerario ou intimidatorio.

No marco destes operativos de seguridade cidadá que se realizaron nas comarcas do Salnés e Umia levaron a cabo outras actuacións no ámbito penal como a investigación de tres condutores por distintos delitos contra a seguridade viaria. A un denunciárono por conducir un vehículo sendo privado preventivamente da autorización por decisión xudicial e a outros dous por conducir baixo os efectos de bebidas alcohólicas.

Así mesmo, formuláronse outras 10 denuncias por distintas infraccións á Lei Orgánica de Protección de Seguridade Cidadá como faltas de respecto ou consideración aos axentes de autoridade, negativa a identificarse, infrinxir o horario de peche de establecementos e permitir fumar no interior dos locais.

Este tipo de dispositivos operativos nos que foron denunciados estes condutores levan a cabo periodicamente no marco do plan operativo de resposta policial ao tráfico comerciante polo miúdo e consumo de drogas en zonas, lugares e locais de lecer e diversión. Deseñado pola Secretaria de Estado e Seguridade, ten o fin de reducir a oferta de drogas ao consumidor (especialmente novos) e erradicar e reducir en todo o posible o seu consumo e tenencia nos establecementos e espazos públicos.

No marco deses dispositivos, a patrulla de seguridade cidadá da Garda Civil de Vilagarcia que estaba a realizar un punto de verificación de vehículos na vía pública detivo a un veciño de Pontecesures de 52 anos ao que se lle interviñeron 17 envoltorios de heroína, 90 euros en efectivo e dous teléfonos móbiles, cando circulaba nun turismo con dirección a Vilagarcía de Arousa.