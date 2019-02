Ence favorecerá a certificación e reservará espazo para frondosas nas novas plantacións de eucalipto

Ence – Energía y Celulosa impulsará, dentro da súa campaña para a renovación das masas de eucalipto de máis de trinta anos, accións que favorezan unha xestión forestal sustentable e respectuosa co medio ambiente. Neste sentido, a compañía garantirá que as novas plantacións de eucalipto resultantes do proceso estean debidamente certificadas, resérvese nelas un espazo específico para frondosas autóctonas e dispoñan de espazos adecuados para camiños de desembosque e cargaderos.

O compromiso de Ence cun futuro sustentable pasa polo desenvolvemento da capacidade produtiva de madeira e biomasa, así como polo mantemento dos valores ambientais e o desenvolvemento das áreas da contorna forestal. É por iso que a compañía impulsará para as parcelas incluídas na campaña as certificacións FSC e PEFC para asegurar que as masas forestais son xestionadas de forma responsable, así como a protección das mesmas para xeracións presentes e futuras.

O programa "Tes un monte de eucalipto de máis de 30 anos" entrou en vigor a comezos de febreiro, e ten como obxectivo lograr que da mesma superficie forestal obtéñase máis madeira e xérese máis emprego no medio rural, fomentando un desenvolvemento económico e social sustentable.

A campaña, que se estenderá ata o 30 de xuño do presente ano, inclúe unha prima adicional de 7 euros por tonelada por enriba das tarifas actuais pola madeira de eucalipto procedente de parcelas nas que, polo menos, un de cada dez árbores teña un diámetro de 70 centímetros ou máis na súa base. Adicionalmente, entregaranse catro plantas de eucalipto por tonelada, para facilitar a repoboación forestal. Será de aplicación tanto en Galicia como en Asturias.