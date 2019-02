RADIO.- Tertulianos pola igualdade nas Conversas na Ferrería

A última visita de escolares a PontevedraViva Radio foi a de alumnos de terceiro e cuarto curso de Primaria do CEIP Ponte Sampaio. Tras a súa estancia para coñecer este medio de comunicación, participaron no Pazo da Cultura na videoconferencia que ofreceu a astrofísica viguesa Begoña Vila con motivo do Día Internacional da Muller e a Nena na Ciencia.

Estes alumnos convertéronse en tertulianos destas Conversas na Ferrería e falaron sobre igualdade de xénero, de presenza de mulleres e homes en determinadas profesións, de igualdade de oportunidades, de compartir responsabilidades no ámbito familiar, de roles sexistas, etc...