A redada da Policía Nacional no Vao, centrada en poñer coto ao tráfico medio de heroína e haxix

A operación policial desenvolta durante este mércores no poboado de Ou Vao, Vilaboa, Sanxenxo e outro punto de Poio segue baixo segredo de sumario, de modo que os seus detalles non poderán coñecerse en profundidade de momento, pero desde a Comisaría Provincial si aclararon que o seu obxectivo era desarticular a un grupo dedicado fundamentalmente ao tráfico medio de heroína, haxix e, en menor medida heroína.

O operativo da Policía Nacional saldouse con nove detidos que está previsto que o venres sexan postos a disposición do Xulgado de Instrución número 3 de Cangas. Mentres tanto, permanecen custodiados en diversas sedes policiais.

Segundo a información facilitada pola subdelegada do Goberno en Pontevedra e a comisaria xefa provincial, Maica Larriba e Estíbaliz Palma, o obxectivo das investigacións era un grupo dedicado ao tráfico a pequena escala de distintas substancias, aínda que centrado na heroína e que manexaba "un poquito" de haxix.

As investigacións remóntanse a moitos meses atrás e xa se produciron detencións previas, pero explotouse este mércores con rexistros simultáneos en Sanxenxo, Vilaboa e Poio porque xa se lograron reunir datos e indicios concretos das súas actividades. Tras iso, entraron en sete domicilios destes municipios, centrándose de forma especial no Vao, con 40 axentes de distintas unidades implicados na redada.

O grupo ten presuntamente responsables en distintas localidades, pero que estaban perfectamente comunicados. No caso do Vao, sería presuntamente un dos puntos de abastecemento, pero non o único.

En relación co poboado do Vao, no último trimestre de 2018 deuse un importante golpe ao trapicheo de droga desde as súas chabolas, pero parece que volveu a reactivarse. Respecto diso, a comisaria provincial móstrase convencida de que "como todo en la vida, esto es cuestión de mercado. Si hay oferta, hay demanda, si hay demanda, hay oferta", por iso é polo que a actividade retómese. En todo caso, asegura que a Policía Nacional seguirá co seu labor de desarticular os puntos negros que sigan aparecendo.

Para a reactivación deses puntos de venda é fundamental a substitución xeracional dentro dos distintos clans. A comisaria lembra que "es difícil pensar, no hay que ser incrédulos, que en una casa del Vao se pueda vender sin que tu familia lo sepa", de modo que, aínda que moitas veces é triste porque na contorna hai menores ou xente moi maior, a actividade sempre atopa substitución. "Es el entorno y contra eso hay que luchar", engade.