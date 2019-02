Os afectados polo cobro de peaxe da AP-9 durante as obras de Rande poderán unirse á causa ata o 8 de abril

As persoas que sentan afectadas polo cobro da peaxe da ponte de Rande durante os tres anos que duraron as obras de ampliación da infraestrutura teñen ata o próximo 8 de abril para unirse á causa aberta polo Xulgado do Mercantil número 1 de Pontevedra a instancia da Fiscalía contra a empresa Audasa, concesionaria da autoestrada AP-9.

Fontes da Fiscalía confirmaron este mércores que o prazo para permitir que os afectados se constitúan como parte nos actos abriuse o día 7 de febreiro coa publicación do edicto. Ao día seguinte, 8 de febreiro, é repetiu, e desde entón hai un prazo de dous meses que finalizará o 8 de abril.

O Xulgado do Mercantil admitiu a trámite a demanda colectiva presentada pola Fiscalía Provincial contra Audasa polas súas prácticas "abusivas" no cobro da peaxe durante as obras e fixo un chamamento para que se acudan no procedemento as persoas que se consideren prexudicadas por ser usuarios do servizo que deu orixe ao proceso, para que fagan valer o seu dereito ou interese individual.

A estas persoas que se consideren prexudicadas o xulgado advírtelles, iso si, de que para comparecer no xuízo deberá contar cun procurador e asistencia de avogado. En todo caso, aínda que non se unan, poden exercer os seus dereitos e intereses no suposto de ser estimada a sentenza.

A Fiscalía pide ao xulgado que dite unha sentenza que declare a nulidade da práctica de Audasa de cobrar integramente a peaxe da autoestrada en todo caso, sen moderar ou eliminar o seu importe cando non se está prestando o servizo en condicións suficientemente satisfactorias de fluidez e/ou seguridade do tráfico.

A maiores, pide que se condene a Audasa a non volver usar esta práctica abusiva no futuro en calquera autoestrada que xestione en España. Para iso, ten un prazo dun mes para para remitir ao tribunal un criterio de eliminación do prezo da peaxe nos casos de insuficiente fluidez do tráfico.

A condena incluiría reintegrar aos usuarios os importes das peaxes que fosen abonados no tramo da contorna da ponte de Rande durante os tres anos que duraron as obras de ampliación, entre o 27 de febreiro de 2015 e o 1 de xuño de 2018, cos intereses legais desde a data do pago de cada peaxe.

Unha sentenza condenatoria tamén implicaría que Audasa pagase unha indemnización consistente no dobre do importe da peaxe a todos os usuarios que non sexan profesionais da condución e/ou titulares de empresas de transporte de mercadorías ou pasaxeiros, no desempeño de tales ocupacións profesionais ou empresariais, que acrediten atoparse nun dos atascos apuntados, ou en calquera outro que implicase retencións superiores a dez minutos.