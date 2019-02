Tensión contra a policía e os xornalistas na redada no Vao: "Aquí que no vengan"

Os momentos de tensión adoitan ser situacións inherentes a calquera redada ou actuación policial que acaba tendo como público a amigos, familiares ou achegados das persoas obxecto de investigación, que teñen implicacións directas no que ocorre e, sobre todo, emocións a flor de pel. Este mércores, como cabía esperar, esa tensión deuse cita no poboado chabolista do Vao de Arriba con motivo do operativo da Policía Nacional que deixou en toda a provincia unha decena de detidos. Neste caso, con todo, non quedou en mera tirantez, senón que terminou con ameazas cara aos medios de comunicación e palabras malsonantes cara aos policías.

Todo policía afeito a estas intervencións e todo traballador dun medio de comunicación que acode a cubrir este tipo de informacións ten asimilado que poderán darse cita o nerviosismo, a tensión e mesmo o histerismo, de modo que esas escenas nin sequera acaban reflectidas xa nas súas crónicas ou atestados. Nesta ocasión, con todo, si cobraron protagonismo dado o ton que adquiriu o enfrontamento.

"¡Aquí que no vengan!" ou "¡Que no vuelvan!" foron as frases máis lixeiro que puideron escoitar uns e outros. A pesar de non responder as provocacións, recibiron insultos e, o que é máis grave, ameazas. Mentres a Policía Nacional rexistraba as chabolas, varias decenas de veciños do poboado presenciaba o ocorrido. Ao principio, estaban tranquilos e tan só comentaban entre eles, pero, finalizada a intervención, e cando un vehículo policial levaba a un detido, emprendérona a berros e intimidacións.

Non faltou algunha maldición, pero, sobre todo, os xornalistas tiveron que escoitar acusacións de "embusteros" e "mentirosos" e advertencias para a próxima vez que acudisen ao poboado: marcharán coas pernas rotas se se atreven a volver pisar o asentamento.

A explicación para o feito de que a tensión alcanzase momentos especialmente álxidos este mércores atópase nun falecemento. Un veciño do poboado faleceu á primeira hora da mañá por causas naturais, segundo as primeiras informacións por un infarto, e os seus familiares e achegados acusan a Policía de provocarlle o episodio cardiovascular que acabou coa súa vida ao asustarlle cunha irrupción inesperada no poboado cando aínda non amencera.

"Por culpa de ellos acaba de fallecer un inocente", aseguraba un veciño. "Se ha muerto porque le han derrumbado la puerta, empezaron a romperle la puerta, él ha cogido miedo y murió", engadía outro. En xeral, todos coincidían en sinalar que o home, J.A.G., faleceu "del susto" porque, coa redada, os policías fixeron moito ruído ás portas da súa casa, el alterouse e deulle un infarto. "Salió para fuera vivo", explican, e acabou falecendo de camiño ao hospital.

Fronte a estas acusacións dos veciños e familiares, a Policía Nacional explica que o home xa sufrira o infarto ou a patoloxía en cuestión que finalmente lle causou a morte antes do inicio da redada.