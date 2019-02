O PP fíxase como obxectivo conseguir que a ría "sexa atractiva" para veciños, comerciantes e turistas

O portavoz do Partido Popular de Pontevedra, Rafa Domínguez, mantivo un encontro co presidente do Club Naval, Carlos Paz, e con membros da súa directiva, co obxectivo de coñecer as súas impresións sobre o funcionamento da instalación e as necesidades que demandan.

Este encontro enmárcase dentro do obxectivo fixado pola súa formación de "traballar para que esta zona, próxima ao río e á ría sexa atractiva para o noso veciños, para comerciantes e para turistas", explicou Domínguez.

Para iso o representante do PP sinalou de novo como indispensable "desatascar con urxencia o proxecto da dragaxe polo que se verán beneficiados tanto o sector do mar como o sector turístico de toda a comarca".

Entende o edil popular que abrir a cidade á ría supoñería "mellorar a economía do noso municipio e tamén permitirá xerar postos de traballo", eixos que marca para a campaña municipal.