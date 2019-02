Avante Poio intégrase na estrutura de En Marea para as municipais de maio

O Casal de Ferreirós foi escenario este sábado da sinatura do acordo de colaboración de Avante Poio con En Marea para as eleccións municipais do próximo mes de maio.

En virtude deste acordo a formación que encabeza a actual edil non adscrita Silvia Díaz recibirá cobertura e apoio da marea, sinalaron nun acto ao que acudiu o portavoz de En Marea, Luís Villares.

"Non quixemos deixar pasar esta oportunidade de asinar este acordo con En Marea porque é o espazo co que compartimos principios, código ético e obxectivos", indicou Silvia Díaz como representante de Avante Poio.

Pola súa banda, a responsable de municipalismo de En Marea, Ana Seijas, precisou que mediante este acordo En Marea prestará cobertura, axuda loxística, xurídica e de asesoramento a Avante Poio, respectando a súa independencia, e onde ademais, "nos asuntos que superan o ámbito municipal, colaboraremos e cooperaremos para que teñan voz en instancias maiores no que é un acto de relación entre iguais"

Por último Luís Villares sinalou que "achegámonos a Poio que, igual que o país, padece os malos tratos sanitarios de Feijóo. Este acordo é o inicio do traballo co que en maio comezará o fin desta inxustiza do desmantelamento e a mercantilización dos servizos públicos básicos".