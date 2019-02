Un novo recurso ante a Audiencia Provincial atrasa a causa do crime de Ponte Caldelas

A instrución xudicial do coñecido como crime de Ponte Caldelas, no que Marcos Vidal González, segundo el mesmo confesou, matou a puñaladas a Manuel Ángel Rivas, segue sen chegar ao seu final. A causa abriuse tras o crime do 28 de novembro de 2015 e está agora pendente dun novo recurso a unha resolución previa do xulgado instrutor que deberá resolver a Audiencia Provincial de Pontevedra

Fontes xudiciais indicaron que a Audiencia Provincial deberá resolver un recurso relativo a unha imaxe que o autor confeso da morte de Manuel enviou polo seu teléfono móbil á viúva, Sandra Martínez Araújo, con quen presuntamente mantivera unha relación sentimental. Nesa foto vese ao logo falecido agonizando.

En concreto, a acusación particular que exercen a irmá e os pais do falecido solicitara meses atrás un informe forense para que se avaliase se, á vista desa foto, aínda había posibilidade de salvar a vida ao logo falecido. Esta petición sostéñena en que, segundo unha das hipóteses que manexan, a viúva podería salvar a vida de Manuel se alertase aos servizos de emerxencia no momento de recibir a foto e non un tempo despois, como fixo.

O informe forense concluíu, segundo as fontes consultadas, que nese momento xa non se podería facer nada por salvar a vida da vítima, pero o caso está agora de novo na Audiencia por un recurso no que a acusación particular solicita unha aclaración. Cabe apuntar que esta xa é a terceira vez que o tribunal provincial ten que revisar algunha documentación relativa a esta imaxe.

A causa xudicial instrúea o Xulgado de Instrución número 1 de Pontevedra, que xa dera por pechada a instrución, pero volveu abrila e autorizou novas dilixencias. Durante estes tres anos e dous meses de instrución, xa chegou á Audiencia en varias ocasións, sendo clave a intervención do tribunal provincial para que se investigase a presunta implicación nos feitos de Sandra Martínez Araújo, viúva do falecido e antiga parella do homicida confeso.

A instancias da Audiencia Provincial, e en contra do criterio inicial do xulgado instrutor, Sandra Martínez pasou a estar investigada, unha decisión contra a que tamén se manifestou a Fiscalía.

Dado este novo trámite, a instrución segue acumulando atrasos e estase empezando a sementar un medo sobre a posibilidade de que non chegue a xuízo antes do 28 de novembro deste ano. Ese día cúmprense os catro anos do crime e, se o caso non foi xulgado, Marcos Vidal, que está en liberdade provisional por esta causa desde o día seguinte ao crime, debería quedar en liberdade.

No caso de que a causa xa estivese xulgado e o tribunal de xurado que revisará a causa xa emitise veredicto para ese día, a prisión provisional podería prorrogarse, pero se o caso nin sequera xulgouse, a lei non permite que un investigado estea máis de catro anos en prisión provisional. Á vista de como se están desenvolvendo os distintos trámites, na Fiscalía existe un temor crecente a que iso pase.

O fiscal do caso, Jesús Calles, xa cualificou en dúas ocasións esta causa, pero en ambos os casos finalmente todo quedou en nada ao autorizarse novas dilixencias xudiciais e a última vez porque un recurso anulou tanto o seu escrito de acusación provisional como o da defensa. Agora, unha vez que se resolva este novo recurso pendente, terá que cualificar por terceira vez.

Toda a súa intención é volver repetir os argumentos das dúas veces anteriores. Isto, é manterá a súa acusación só contra Marcos Vidal e pedirá que sexa condenado a 20 anos de cárcere.