A ponte da Barca, só de saída cara Poio ata marzo

Ponte da Barca © Mónica Patxot

As obras de rehabilitación integral da ponte da Barca entran na súa recta final. Pero, para finalizalas, os usuarios sufrirán algún que outro inconveniente. O máis notorio será o corte de tráfico dun dos carrís. Ata o final da súa reforma, prevista para finais de marzo, tan só estará habilitada a circulación de saída cara a Poio.

Así o anunciou a conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, que asegurou que esta medida adóptase debido á negativa do Concello de Pontevedra para que os operarios da empresa que executa estas obras traballe polas noites.

Esta medida estaba contemplada no plan de obras acordado cos municipios de Pontevedra e Poio, concello este último que si autorizou a actividade nocturna da empresa sen ningún tipo de problema.

"Pontevedra non nos permite realizar traballos polas noites", explicou a conselleira, que lamentou que esta negativa provoque molestias para os usuarios.

En todo caso, este corte comezará a aplicarse o vindeiro luns. Evitarase, segundo Ethel Vázquez, que estes traballos afecten as "horas punta" da mañá, que supón a entrada nos colexios para reducir os inconvenientes.

O CONCELLO ESGRIME QUEIXAS POLOS RUÍDOS

Por parte do Concello, o edil de Mobilidade explicou que "en absoluto" se lle prohíbe á Xunta de Galicia facer as obras "que sexan necesarias" e lembrou que mesmo se lle ofreceu "cortar a ponte enteira" para que estes traballos puidesen realizarse "nas mellores condicións posibles".

Con respecto á denegación dos permisos solicitados, Demetrio Gómez explicou que a Policía Local parou as obras nocturnas porque os veciños queixábanse do ruído e comprobouse que "non tiñan permiso" para facelos a esas horas xa que "non falaran con ninguén".

Os técnicos municipais consideran que estes traballos pódense realizar en días alternos para garantir o descanso dos veciños.

A última petición da Xunta, realizada o pasado 31 de xaneiro, segue en trámite. A empresa solicitaba facer traballos nocturnos durante todo o mes de febreiro, segundo informaron fontes municipais.