Cinco persoas recoñecen a súa implicación nunha trama de facturas falsas no sector da construción

O Xulgado do Penal número 3 de Pontevedra deixou visto para sentenza un xuízo que na mañá deste martes sentou no banco dos acusados a sete persoas ás que se responsabilizaba de ter distinta implicación nunha trama de facturas falsas supostamente cometida no sector da construción. Cinco deles recoñeceron a súa responsabilidade nos feitos, mentres que dous negárono

Os cinco acusados que recoñeceron os feitos beneficiáronse dunha modificación das conclusións iniciais da Fiscalía, que reduciu a petición de condena para todos eles. Dos outros dous, o fiscal retirou a acusación contra un, F.C.V. e mantivo a súa cualificación con respecto a Carlos B. L, traballador do parque de maquinaria da Deputación de Pontevedra hoxe en día xubilado que nega calquera irregularidade no seu traballo.

O fiscal mantén e, así o recoñeceron os acusados, que entre os anos 2008 e 2013 a empresa HormigonesTudenses realizou diversas irregularidades, entre elas, facer vendas de formigón en B, sen contabilizar nin expedir factura completa, e sen declaralas no IVE nin no imposto de sociedades e expedir facturas ficticias simulando a realización de operacións inexistentes, dotando de aparencia de realidade tales operacións mediante o pago das facturas a través de bancos, e a posterior devolución do seu importe (excepto o IVE) ao cliente con cargo aos fondos obtidos polas vendas B.

Así mesmo, tal e como declarou no xuízo celebrado nos xulgados da Parda unha antiga contable desa empresa, levou dobre contabilidade, ocultando á contabilidade oficial a realización de operacións de venda de formigón que non tiñan reflexo contable e falseándoa pola simulación de operación mediante a xeración de facturas falsas ou falseadas que se contabilizaban e cobraban, devolvéndose con cargo á caixa B. Esas facturas ficticias emitíanas fundamentalmente coa complicidade doutras empresas do sector da construción das que eran responsables os outros acusados.

Unha das supostas facturas ficticias expediuse á Deputación Provincial de Pontevedra e sentou no banco a Carlos B.L, que tiña funcións no parque de maquinaria como responsable de subministracións, supervisión da seguridade laboral e revisión do material utilizado para as obras, entre outras. Segundo sostén o fiscal, concertouse cos tamén acusados Manuel C. R. e o seu fillo José C.A. para que lle entregasen unha factura de 2.727,57 euros expedida por HormigonesTudenses á Deputación que, en realidade, non se correspondía cunha subministración real de formigón. A súa aparencia de realidade reforzouse mediante o seu pago bancario e foi o acusado Carlos B. L o 'recibí'.

O acusado, na súa declaración, asegurou que ese formigón ao que se refire a factura si se forneceu, é dicir, foi real, e que el non o pediu directamente, senón que indicou á central do parque de maquinaria que era necesario pedir que unha empresa fornecese formigón para unha obra en Covelo porque a que adoitaba facelo estaba en Ribadumia e non podería ter todo ese material á hora que o necesitaban os traballadores na obra. Tanto el como dous ex compañeiros corroboraron esa versión.

No caso do acusado F. C.V., o fiscal decidiu que non queda demostrada a súa participación nos feitos. Para Carlos C. B. solicita unha condena a dous anos e tres meses de prisión e unha multa de 12 meses a 12 euros diarios por un delito continuado de falsidade en documento mercantil. O seu avogado pide a absolución.

Para Manuel C. R. e José C.A. o fiscal pide, tras modificar as súas conclusións, seis meses de prisión por un delito contable e 12 meses de prisión e unha multa de seis meses a seis euros diarios por un delito continuado de falsidade documental. O avogado defensor de ambos -levan o mesmo, pois son pai e fillo- acepta as conclusións do fiscal, pero pide que a José substitúaselle a prisión por multa e que a Manuel suspéndaselle a pena dada a súa avanzada idade.

Para Francisco B.A. o fiscal pide unha condena a 12 meses de prisión e seis meses de multa a 6 euros diarios por un delito continuado de falsidade documental e o seu avogado defensor acéptaa, pero pide substituír a prisión por multa. No caso de Manuel F.M., pide seis meses de prisión e unha multa de seis meses a seis euros diarios por un delito de falsidade documental e o seu avogado solicita a substitución da pena de cárcere por multa.

No caso de Jaime L. L., o fiscal pídelle once meses de prisión e cinco de multa a seis euros diarios e o seu avogado confórmase, aínda que pedindo igualmente a pena de estancia en prisión polo pago dunha multa como autor dun delito continuado de falsidade documental.